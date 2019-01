Land fördert Gewerbe bei Umstieg auf E-Fahrzeuge

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landesregierung will mit neuen Förderanreizen Handwerk, Liefer- und Pflegedienste, Taxiunternehmen sowie Gewerbetreibende zum Umstieg auf Elektro-Fahrzeuge bewegen. Der Kauf eines E-Autos werde ab Februar mit 4000 Euro bezuschusst - zusätzlich zur ebenfalls 4000 Euro hohen Umweltprämie des Bundes, teilte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag in Düsseldorf mit.

Von dpa