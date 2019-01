Düsseldorfer EG verlängert mit Angreifer Patrick Buzás

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eishockey-Stürmer Patrick Buzás hat seinen Vertrag bei der Düsseldorfer EG um zwei Jahre bis 2021 verlängert. Das teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mit. Der 31 Jahre alte ehemalige Nationalspieler war im vergangenen Sommer von den Thomas Sabo Ice Tigers ins Rheinland gewechselt. In der aktuellen Saison lief er für den Liga-Dritten in allen 43 bisherigen DEL-Partien der Düsseldorfer auf und erzielte dabei sieben Tore.

Von dpa