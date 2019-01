Auto rutscht auf Schnee in Gegenverkehr: Drei Verletzte

Lindlar (dpa/lnw) - Bei einem schweren Autounfall auf schneeglatter Straße sind in Lindlar (Oberbergischer Kreis) drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, rutschte ein 18-jähriger Fahranfänger am Montagabend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Verursacher kletterte leicht verletzt aus seinem Wagen. Der 79 Jahre alte Fahrer des anderen Autos und seine Begleiterin wurden schwer verletzt.

Von dpa