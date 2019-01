Warnstreik der Awo: Viele Kitas in NRW bleiben geschlossen

Düsseldorf (dpa/lnw)- In vielen Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Nordrhein-Westfalen sind Beschäftigte am Dienstagmorgen in den Warnstreik getreten. Viele Awo-Kitas werden geschlossen bleiben, wie Agnes Westerheide von Verdi-Bochum am Dienstagmorgen sagte. Allein in Bochum und Herne seien 25 Kindertagesstätten geschlossen. Auch Ganztagsbetreuungen an Schulen, Seniorenheime und Wohnstätten für Behinderte seien von dem Streik betroffen.

Von dpa