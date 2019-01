Düsseldorf (dpa/lnw) - In vielen Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt in Nordrhein-Westfalen legen heute Beschäftigte für einen Tag die Arbeit nieder. Zu dem Warnstreik aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. Sie will damit ihren Forderungen bei den laufenden Tarifverhandlungen für die 65 000 Beschäftigten Nachdruck verleihen.

Die Gewerkschaft geht davon aus, dass einige Kitas geschlossen bleiben müssen, etwa in Bochum und Herne. Die Awo betreibt in NRW 729 Kitas, aber auch Seniorenzentren und Offene Ganztagsbetreuungen. Verdi rechnet mit insgesamt 1000 Warnstreik-Teilnehmern. Sie wollen sich am späten Vormittag in Düsseldorf zu einer Kundgebung treffen.

Anlass ist die zweite Verhandlungsrunde im Tarifstreit um höhere Löhne, die auch heute geplant ist. Die Geschäftsführung der Awo hält den ganztägigen Warnstreik für «nicht verhältnismäßig».