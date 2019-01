Die «Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung» (Dienstagsausgabe), hatte zuvor darüber berichtet. In diesem Winter sei nach Erkenntnissen der Polizei in Düsseldorf noch niemand erfroren.Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe hatte von zehn Kältetoten bundesweit berichtet, davon vier in NRW: Zwei in Düsseldorf, einer in Essen, einer in Köln.

Auch die Polizei in Essen hat der Zeitung zufolge keine gesicherten Erkenntnisse über einen Kältetoten. In Essen war Ende November ein Mann aus der örtlichen Drogenszene tot in einem Parkhaus gefunden worden. Die Todesursache sei noch unklar, hieß es. Die Kölner Polizei wollte einen Kältetoten in der Domstadt zunächst weder bestätigen noch dementieren.