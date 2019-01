Busse wegen technischer Mängel aus dem Verkehr gezogen

Köln (dpa/lnw) - Sie hatten Risse in den Bremsscheiben und zahlreiche lockere Sitze - deshalb hat die Polizei zwei Reisebusse vor einem Schulausflug aus dem Verkehr gezogen. Die für einen Ausflug gebuchten Busse wurden am Montag in Köln nach einem Hinweis der Lehrer überprüft, wie die Polizei mitteilte. Die Liste der technischen Mängel der 15 Jahre alten Fahrzeuge sei mehrere Seiten lang gewesen. Sie hätten schon zwischen 800 000 und einer Million Kilometer hinter sich gelegt, hieß es. Gegen beide Fahrer und die Unternehmer wird ermittelt. Die 93 Schüler und ihre Lehrer wurden mit Ersatzbussen zu ihrem Ausflugsziel gefahren.

Von dpa