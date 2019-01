Ladendieb droht mit angeblicher Aids-Spritze

Essen (dpa/lnw) - Ein ertappter Ladendieb hat in Essen einem Supermarkt-Mitarbeiter gedroht, ihn mit Aids anzustecken. Der Unbekannte sei dem 51 Jahre alten Mitarbeiter aufgefallen, als er mehrere Dosen eines Energy-Getränks in seine Tasche gesteckt habe, teilte die Polizei am Montag mit. Im Anschluss wollte der Mann am Freitag das Geschäft verlassen, ohne zu zahlen. Als ihn der 51-Jährige ansprach, habe er nach Ermittlerangaben eine Spritze hervor gezogen und ihm mit Ansteckung gedroht. Der Täter konnte fliehen.

Von dpa