Nach Kohlekompromiss Stopp der Umsiedlungen gefordert

Im Rheinischen Revier läuft die Umsiedlung von sieben Dörfern mit rund 3200 Menschen an den Tagebauen Garzweiler und Hambach. Die Kohlekommission empfiehlt: Im Interesse der betroffenen Menschen und Unternehmen sei schnellstmöglich Sicherheit für Lebens- und Unternehmensplanung nötig. «Dies betrifft insbesondere die Anwohner von Orten, die sich bereits im Umsiedlungsprozess befinden.» Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte angekündigt, das Gespräch mit den Betroffenen fortzusetzen.

«Wir sind wirklich wütend», sagte David Dresen von der bundesweiten Initiative «Alle Dörfer bleiben». Die betroffenen Menschen hätten eine verbindliche Zusage für den Erhalt der Dörfer erwartet. «Hier geht es nicht um Dividenden, Wirtschaftswachstum oder um Konzerngewinne. Hier geht es in erster Linie um Menschen. Menschen, die aus ihrem Zuhause vertrieben werden», betonte Dresen. Die Reduktion von zusätzlichen drei Gigawatt Braunkohle eröffne die Möglichkeit, die bedrohten Dörfer zu erhalten.

Der Erkelenzer Bürgermeister Peter Jansen (CDU) am Tagebau Garzweiler II erwartet von der Landesregierung eine schnelle Aussage, was die empfohlene Reduktion von Kraftwerksleistung für die Tagebaue im Rheinischen Revier bedeutet. In Erkelenz läuft die Umsiedlung für fünf Orte mit 1600 Menschen. In manchen Fällen sei der halbe Ort schon weg und der halbe noch da. «Wir müssen schnell dazu kommen, dass das Land eine Aussage macht, wie es weitergeht», sagte Jansen.