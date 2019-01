Brand an Hells-Angels-Clubhaus: Wohl technischer Defekt

Gummersbach (dpa/lnw) - An einem Clubhaus der Rockergruppe Hells Angels in Gummersbach hat es gebrannt. Mehrere Anwohner meldeten sich am Sonntagabend bei der Polizei und berichteten von Feuer und Flammen. Wie sich herausstellte, brannte ein Unterstand mit einem abgestellten Transporter. Das Gelände sei menschenleer gewesen, berichtete die Polizei am Montag. Eine Untersuchung habe keine Hinweise auf Brandstiftung ergeben. Vielmehr gehen die Beamten davon aus, dass das Feuer im Motorraum des Kleintransporters ausbrach. Grund sei ein technischer Defekt gewesen.

Von dpa