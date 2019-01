Gas- und Wasserleitung geborsten: Straßenzüge evakuiert

Aldenhoven (dpa/lnw) - Trümmer auf den Straßen, ein Auto in einem Loch und evakuierte Häuser: Zwei geborstene, unterirdische Gas- und Wasserleitungen haben in Aldenhoven (Kreis Düren) eine Straße aufgesprengt. «Als ich an der Unfallstelle ankam, lagen Asphaltbrocken auf den Straßen und es regnete Kies», sagte Bürgermeister Ralf Claßen. Mehrere hundert Menschen mussten in der Nacht zum Montag ihre Häuser verlassen, da zeitweise eine Explosionsgefahr durch das ausströmende Gas bestand.

Von dpa