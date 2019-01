Der 69-Jährige wollte sich am Samstag an einem Bäckereistand gerade Brötchen kaufen, als der 30-Jährige ihm plötzlich seinen heißen Kaffee ins Gesicht schleuderte. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige. Die Polizei konnte ihn wenig später in einem Schnellrestaurant ausfindig machen.

Es gebe keinen Hinweis, warum er die Tat begangen habe, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe sich nicht dazu geäußert. Dem Vorfall sei kein Streit vorangegangen. Nach Feststellung seiner Personalien kam der Bielefelder wieder auf freien Fuß. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 69-Jährige habe nach dem Vorfall seine geplante Reise antreten können.