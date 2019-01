Mehrere Verletzte bei Massenschlägerei nach Mitternacht

Bad Berleburg (dpa/lnw) - Bei einer Massenschlägerei kurz vor Ende eines Festes in Bad Berleburg sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Insgesamt waren bis zu 25 Besucher an der Schlägerei beteiligt, wie die Polizei im Kreis Siegen-Wittgenstein am Montag mitteilte. Hauptaggressor war wohl ein 23-Jähriger aus einem Nachbarort, der zusammen mit zwei Kumpels die Randale verursachte. Gegen ihn und seine Begleiter ermittelt die Kripo in Bad Berleburg im Süden von Nordrhein-Westfalen wegen gefährlicher Körperverletzung. Die allesamt leicht Verletzten gehören laut Polizei vor allem zum Sicherheitspersonal. Die Schlägerei ereignete sich am Sonntag um 3.30 Uhr vor Ende der Festivität.

Von dpa