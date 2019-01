Kretschmer warnt: Nach Kohlekompromiss nicht draufsatteln

Berlin (dpa) - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat davor gewarnt, den Kompromiss der Kohlekommission etwa im parlamentarischen Prozess nochmals aufzuschnüren. «Die Erwartung, die wir jetzt aber alle haben können, ist, dass jetzt auch alle sich daran halten», sagte Kretschmer am Montag vor Sitzungen der CDU-Spitzengremien in Berlin. Es sei nicht in Ordnung, wenn etwa Umweltverbände nachsatteln wollten. «Wir brauchen Verlässlichkeit für die Beschäftigten.» Auch für die Menschen, die jetzt auf ihre Umsiedlung wegen des Kohleabbaus warteten, brauche es Klarheit.

Von dpa