Schneefall und glatte Straßen sorgen für viele Staus in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Starke Schneefälle und glatte Straßen haben am Montag im Berufsverkehr zu mehreren Unfällen und langen Staus gesorgt. Rund 315 Kilometer Stau und stockenden Verkehr meldete das WDR-Verkehrsstudio am Montagmorgen. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Morgen vor stürmischen Böen und bis zu 20 cm Neuschnee im Verlauf des Tages. Die Schneefallgrenze liegt demnach bei rund 200 Metern. Lange bleibt der Schnee bei Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad aber nicht liegen.