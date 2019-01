Lübbecke (dpa/lnw) - Ein betrunkener 22-Jähriger ist in Lübbecke bei Minden mit seinem Auto gegen eine Sparkassenfiliale gekracht und hat Unfallflucht begangen. Das Auto sei am Sonntagmorgen in die Glasscheibe des Kreditinstitutes gekracht, nachdem es einen Gebäudepfeiler gerammt habe, teilte die Polizei mit. Der 47-jährige Beifahrer wurde dabei leicht verletzt.

