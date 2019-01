50-Jähriger kippt mit Abschleppwagen um und verletzt sich

Warburg-Scherfede (dpa/lnw) - Ein 50-Jähriger ist in Warburg-Scherfede im Kreis Höxter mit einem Abschleppwagen umgekippt und schwer verletzt worden. Der Fahrer sei am Samstag bei abschüssiger, mit Schneematsch bedeckter Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Der 50-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug, stieß gegen eine Straßenlaterne und kippte mit dem Fahrzeug zur rechten Seite um. Der Fahrer erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug und der Fahrbahn entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von etwa 13 000 Euro. Die Straße blieb mehrere Stunden komplett gesperrt.

Von dpa