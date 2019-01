Baxter Bahn gelingt Tor beim 1:0-Sieg des HFC in Köln

Köln (dpa) - Der Hallesche FC ist siegreich in das neue Jahr gestartet. Die Hallenser gewannen am Samstag ihr Gastspiel bei Fortuna Köln dank des Tores von Bentley Baxter Bahn zwei Minuten vor dem Abpfiff mit 1:0 (0:0). Der Mittelfeldspieler schoss aus der Distanz ins rechte obere Eck des Fortuna-Gehäuses. Durch den Sieg konnten die Rot-Weißen am 53. Geburtstag des Vereins vorübergehend die Uerdinger, die erst am Sonntag ihr Heimspiel gegen Würzburg bestreiten, vom dritten Platz verdrängen.

Von dpa