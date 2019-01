Düsseldorf verpflichtet erfahrenen Verteidiger Nichlas Torp

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer EG hat in der Endphase der Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) den Verteidiger Nichlas Torp verpflichtet. Der 29 Jahre alte Schwede wechselt ab sofort vom schwedischen Club Malmö Redhawks an den Rhein, wo er einen Vertrag bis Saisonende erhält. Dies teilte der Verein am Samstag mit. Schon von 2016 bis 2018 war Torp in der DEL aktiv, spielte bei den Ice Tigers Nürnberg (62 Spiele/3 Tore). «Wir sind sehr froh, dass wir einen DEL-erfahrenen und im Spielbetrieb stehenden Verteidiger verpflichten konnten», sagte der Sportliche Leiter der DEG, Niki Mondt.

Von dpa