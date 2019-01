Alster Hamburg und Düsseldorfer HC im Damen-Finale

Mülheim/Ruhr (dpa) - Titelverteidiger Club an der Alster Hamburg und der Düsseldorfer HC bestreiten am Sonntag (11.30 Uhr) das Endspiel um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft der Damen. Die Hanseatinnen setzten sich am Samstag zum Auftakt der 58. Endrunde in Mülheim/Ruhr im Penalty-Schießen dank der Tore von Anne Schröder und Hanna Valentin 2:0 gegen den gegen den TSV Mannheim durch. Nach regulärer Spielzeit stand es 3:3 (1:2). In der zweiten Vorschlussrundenpartie behielt der DHC klar 5:1 (1:0) die Oberhand über den Mannheimer HC.

Von dpa