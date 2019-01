Razzia in Erkrath: Wieder Einsatz gegen Clan-Kriminalität

Erkrath (dpa/lnw) - Mit einer Razzia in Erkrath im Kreis Mettmann haben Polizei und Zoll ihren Einsatz gegen kriminelle Clans in NRW fortgesetzt. Im Rahmen der «Null-Toleranz-Strategie» gegen Clan-Kriminalität kontrollierten Polizisten, Zollbeamte und Ordnungsamt-Mitarbeiter am Freitagabend drei Gaststätten, die Räume eines Kulturvereins sowie ein Wettbüro, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt nun in zwei Fällen wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels und stellte mehrere Ordnungswidrigkeiten wie Verstöße gegen das Mindestlohngesetz oder den Jugendschutz fest.

Von dpa