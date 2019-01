Köln: Ermittlung gegen Bundespolizei nach Auseinandersetzung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einer Auseinandersetzung zwischen Bundespolizisten und einem Bahnmitarbeiter am Kölner Hauptbahnhof ermittelt nun die Kölner Polizei. Das Verfahren zu dem Vorfall, bei dem ein Polizist verletzt wurde, sei aus Gründen der Neutralität an die Kölner Behörde abgegeben worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Freitag. Als Grund nannte sie Vorwürfe gegen die an der Auseinandersetzung beteiligten Bundespolizisten, ohne weitere Angaben zu machen. Zuvor hatte der «Express» über die Ermittlungen berichtet.

