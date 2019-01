In Teilnehmerkreisen hieß es am späten Freitagnachmittag, es seien unterschiedliche Gruppen gebildet worden. Am Abend stünden die entscheidenden Themen an. Umstritten ist vor allem, wann genau und in welchen Schritten Deutschland aus der klimaschädlichen Kohleverstromung aussteigen soll. Auch ein konkretes Ausstiegsdatum ist strittig. Daneben geht es um Fragen der Finanzierung, etwa um Entschädigungen für Kraftwerksbetreiber sowie den Strukturwandel in den betroffenen Regionen wie der Lausitz.

Ein Drittel des Stroms in Deutschland wird noch in Kohlekraftwerken erzeugt. Deutschland steigt aber bis 2022 bereits aus der Kernenergie aus. Die 28-köpfige Kommission mit Vertretern aus Industrie, Gewerkschaften, Umweltverbänden und Wissenschaft war von der Regierung eingesetzt worden. Für Beschlüsse ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Die Umsetzung des Kohleausstiegs ist dann Sache der Politik.