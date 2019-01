Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen soll künftig noch häufiger in der Nacht und am Wochenende gearbeitet werden. Dadurch werde der Verkehrsfluss tagsüber weniger gestört, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Freitag mit.

Von dpa