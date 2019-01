Dienstag Warnstreiks in AWO-Einrichtungen: Kitas betroffen

Essen/Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Dienstag (29. Januar) zu ganztägigen Warnstreiks in Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in NRW aufgerufen. Es müsse mit Schließungen von AWO-Kindertagesstätten und der AWO-Betreuung in Offenen Ganztagsschulen gerechnet werden, teilte Verdi NRW am Freitag mit. «Gestreikt wird aber auch in Einrichtungen der Altenpflege, Sozialstationen, Beratungsstellen, ambulanten Pflegediensten, Verwaltungen und technischen Diensten», sagte eine Verdi-Sprecherin.

Von dpa