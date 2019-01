19-Jähriger prallt gegen zwei Bäume: Auto wird zerfetzt

Kempen (dpa/lnw) - Ein Fahranfänger ist in Kempen am Niederrhein mit seinem Auto gegen zwei Bäume geprallt und schwer verletzt worden. Durch die Kollision mit dem ersten Baum waren in der Nacht zum Freitag das Dach und die rechte Fahrzeugseite vom Wagen zu großen Teilen abgerissen worden. Beim Aufprall auf den zweiten Baum wurde der 19 Jahre alte Fahrer aus dem Wrack geschleudert, wie die Polizei berichtete. Retter brachten ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Der Mann war vor dem Unfall aus noch ungeklärter Ursache bei hoher Geschwindigkeit auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen.

Von dpa