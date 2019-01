Prügelattacke auf VHS-Schüler womöglich Racheakt

Goch (dpa/lnw) - Die brutale Prügelattacke auf einen VHS-Schüler am Niederrhein war nach Polizeiangaben möglicherweise ein Racheakt. Der Hauptverdächtige habe in seiner Vernehmung behauptet, dass er vorher von dem 17 Jahre alten Opfer geschlagen worden sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 21-Jährige soll wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Er sei wegen Drogen- und Eigentumsdelikten polizeibekannt.

Von dpa