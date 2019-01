Ehemann nach Tod einer dreifachen Mutter angeklagt

Heek (dpa/lnw) - Nach dem Tod einer dreifachen Mutter aus Heek im westlichen Münsterland hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Totschlags sowie Körperverletzung und Bedrohung erhoben. Die Ermittler werfen dem 32-jährigen Ehemann vor, seine Frau am 8. August 2018 getötet zu haben und anschließend die Leiche in einem Teich im Kreis Borken versenkt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft Münster am Freitag mitteilte. Nach der 23-jährigen Frau war anschließend monatelang gesucht worden. Zuerst hatte der Russe die Tat bestritten.

Von dpa