Autor Takis Würger verteidigt Roman «Stella»

In Kritiken wurden dem Autor unter anderem Kitsch und leichtfertiger Umgang mit dem Thema vorgeworfen. Die Liebesgeschichte spielt im Kriegsjahr 1942 in Berlin, während Juden verfolgt wurden. Das am 11. Januar erschienene Buch steht derzeit auf Platz elf der «Spiegel»-Bestsellerliste. Am Donnerstag las Würger vor rund 100 Zuhörern im Heine-Haus in Düsseldorf.