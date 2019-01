Schalke-Boss: «Heidel und Tedesco sind bienenfleißig»

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Aufsichtsratschef Clemens Tönnies sieht den FC Schalke 04 nach der schwachen Bundesliga-Hinrunde wieder im Aufwind. «Der Sieg gegen Wolfsburg hat uns gut getan. Ich sehe die Mannschaft auf dem richtigen Weg und wir werden wieder in der Tabelle steigen», sagte der 62 Jahre alte Clubchef am Donnerstag bei der Präsentation der Stiftung Schalker Markt in der Glückaufkampfbahn im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke-Nord. Derzeit liegen die Königsblauen auf Tabellenplatz zwölf.

Von dpa