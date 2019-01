Internationales Paralympisches Komitee: Neues Hauptquartier

Bonn (dpa) - Das Internationale Paralympische Komitee IPC wird sein künftiges Hauptquartier vom Januar 2020 an in der ehemaligen Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen beim Bund haben. Das teilten das IPC und das Land NRW am Donnerstag mit. «Mit dem neuen langfristigen Standort sind die Weichen gestellt, um einen «Paralympischen Campus» in Bonn und damit in Nordrhein-Westfalen zu schaffen, von dem Impulse für die Entwicklung des paralympischen Sports weltweit ausgehen können», sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

Von dpa