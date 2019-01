NRW-Minister: Lösung bei Flüchtlingsbürgschaften in Sicht

Berlin (dpa) - Menschen, die Bürgschaften für Asylbewerber übernommen haben, können nach Angaben von NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) auf finanzielle Unterstützung vom Staat hoffen. Bund und Länder seien sich grundsätzlich einig, müssten in den nächsten Tagen lediglich noch letzte Details klären, sagte Stamp am Donnerstag im ARD-Morgenmagazin. «Ich gehe davon aus, dass Bund und Länder sich das hälftig teilen werden.» Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wollte sich am Nachmittag in Berlin ebenfalls zum Thema äußern.

Von dpa