Schwarz-Gruppe baut Kaffeeproduktion auf: Werk in Rheine

In dem geplanten neuen Werk solle Rohkaffee geröstet und zu Produkten verarbeitet werden, die unter den eigenen Marken den Verbrauchern angeboten werden. Die Schwarz-Gruppe stellt bereits in verschiedenen Bereichen Lebensmittel selbst her: Backwaren, Speiseeis, Schokolade und Trockenfrüchte. Zur Höhe der Investition für das Werk Rheine wollte er sich nicht äußern.

Nach Stadtangaben hat die zur Schwarz-Gruppe gehörende Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke GmbH & Co. KG (MEG) ein 120 000 Quadratmeter großes Grundstück in Rheine gekauft. Eine hervorragende logistische Anbindung an die Verkehrssysteme habe den Ausschlag für den Standort gegeben. Bürgermeister Peter Lüttmann erklärte: «Wir gehen davon aus, dass dort mehrere Hundert Arbeitsplätze entstehen und eine der größten Investitionen in der Geschichte des Standortes Rheine.»

Die «Lebensmittel Zeitung» berichtete von Umsätzen in dreistelliger Millionenhöhe: Von schätzungsweise 400 Millionen Euro Umsatz mit Kaffeeprodukten bei Lidl entfielen rund 150 Millionen Euro auf Eigenmarken. Bislang lasse Lidl bei mehreren Unternehmen Kaffee rösten. Die Schwarz-Gruppe selbst nannte dazu keine Zahlen.