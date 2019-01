Vox zeigt Doku-Reihe «Wir sind klein und ihr seid alt»

Bergisch Gladbach (dpa) - In einer neuen Doku-Reihe bringt Vox einsame Senioren mit kleinen Kindern zusammen. Teilnehmer sind zehn Bewohner einer Seniorenresidenz in Bergisch Gladbach und zehn «aufgeweckte Vierjährige», sechs Wochen lang verbringen sie zusammen Zeit. «Wir sind klein und ihr seid alt» werde vom 18. Februar an in drei Folgen zu sehen sein, teilte der Sender am Mittwoch in Köln mit. «Obwohl die Rentner gut versorgt sind, fehlt es ihnen an Lebensmut und körperlicher Fitness. Jetzt heißt es: Raus aus der Isolation, rein ins Leben», erklärte Vox. Experten aus Medizin und Alterswissenschaft begleiten das «Generationenprojekt». Die Reihe basiert auf dem britischen Format «Old People's Home for 4 Year Olds».

Von dpa