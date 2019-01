Schalkes Tedesco: Fährmann reagiert «gut und professionell»

Der lange als Nummer eins unumstrittene Kapitän Fährmann musste auf die Bank, was nicht nur im Revier für Schlagzeilen gesorgt hatte. Es war sogar darüber spekuliert worden, ob Fährmann noch in dieser Transferperiode wechseln wolle. Doch davon kann keine Rede sein.

Klar ist, dass der 22 Jahre alte U21-Nationalkeeper Nübel auch im Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport) bei Hertha BSC im Tor steht. Weil Weston McKennie gelbgesperrt ist, könnten die zuletzt angeschlagenen Jewgeni Konopljanka und Nabil Bentaleb zurückkehren.

Derweil hofft Tedesco weiter auf personelle Verstärkung durch Neuzugänge. Bisher verzeichnete Schalke in Johannes Geis (1. FC Köln) und Naldo (AS Monaco) nur zwei Abgänge. «Ich konzentriere mich zu hundert Prozent auf die Jungs, die da sind», sagte Tedesco, der nach Naldos Abgang in erster Linie noch einen Innenverteidiger braucht. Auch ein Offensiv-Akteur wird gesucht.

Da Sportvorstand Christian Heidel nicht wie üblich bei der Pressekonferenz war, löste dies Spekulationen aus, dass bald ein Neuzugang vermeldet werden könnte. Doch weder Sportdirektor Axel Schuster noch Tedesco mochten das bestätigen. «Bevor es einen schnellen Transfer gibt, muss es ein guter Transfer sein.»