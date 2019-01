NRW: verbilligtes Azubi-Ticket für Bus und Bahn starten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die rund 300 000 Auszubildenden in Nordrhein-Westfalen sollen ab August ein verbilligtes Nahverkehrsticket erwerben können. Damit setzt die schwarz-gelbe Landesregierung ein Versprechen aus ihrem Koalitionsvertrag um. Für 80 Euro im Monat sollen die Auszubildenden dann Busse und Bahnen in ganz NRW nutzen können, wie die Koalitionsfraktionen am Mittwoch mitteilten. Vorab hatten die «Rheinische Post» und der WDR über die Einigung mit den Verkehrsverbünden berichtet.

Von dpa