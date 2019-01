Gericht rügt fehlerhaftes Losverfahren bei Schulplatzvergabe

Münster (dpa/lnw) - Bei den Anmeldeverfahren um begehrte Schulplätze hat das Oberverwaltungsgericht Münster mehr Transparenz angemahnt. So muss eine Gesamtschule in Heiligenhaus einem zunächst angelehnten Jungen aus dem benachbarten Essen in einem wiederholten Losverfahren eine neue Chance auf den gewünschten Schulplatz geben, weil die Richter bei dem Auswahlverfahren erhebliche Fehler festgestellt hatten. Schüler, die bereits an der Schule sind, müssten aber nicht um ihren Platz bangen.

Von dpa