Autofahrer will Zollbeamte bei Flucht von Straße abdrängen

Gronau (dpa/lnw) - Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Autofahrer soll auf der Flucht vor dem Zoll versucht haben, die Beamten mit seinem Wagen von der Straße abzudrängen. Als die Zöllner den 48-Jährigen auf einer Bundesstraße überholen und stoppen wollten, habe dieser sein Auto plötzlich nach links gelenkt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Zöllnerin am Steuer habe durch ein Bremsmanöver verhindern können, in den Gegenverkehr zu geraten. Der Mann sei zudem mit hohem Tempo unterwegs gewesen, teils auch auf der Gegenfahrspur.