Polizist bei Kontrolle angefahren: Gesuchter gefasst

Berlin/Düsseldorf (dpa/bb) - Ein polizeibekannter Krimineller, der vor rund einem Monat einen Polizisten in Berlin-Neukölln angefahren haben soll, ist gefasst. Der 22-Jährige sei am Montagmittag in Düsseldorf festgenommen worden, teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit. Anlass war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf in einem anderen Fall: Der Berliner wurde wegen Raub- und Gewalttaten an seiner Ex-Freundin gesucht, wie die dortige Polizei bekanntgab. Zur Festnahme kam es dank eines Zeugenhinweises. Noch am Dienstag sollte der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von dpa