Düsseldorf/Essen (dpa/lnw) - Mit der Kälte kommt die weiße Pracht: Der Winter hat am Dienstag reichlich Schneeflocken nach Nordrhein-Westfalen gebracht. Westlich des Rheins gebe es vielerorts eine geschlossene Schneedecke, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Zwei bis sieben Zentimeter Neuschnee seien in den nächsten Stunden möglich.

Von dpa