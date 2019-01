Von Bus überrollte Jugendliche weiterhin im Krankenhaus

Minden (dpa/lnw) - Die auf der Flucht vor einem aggressiven Betrunkenen in Minden von einem Bus überrollte 17-Jährige wird weiterhin im Krankenhaus behandelt. Es gehe ihr den Umständen entsprechend, teilte die Kreispolizei Minden-Lübbecke am Dienstag mit. Die Schülerin sei noch nicht vernommen worden. Die Teenagerin war am Samstagabend auf der Flucht vor dem 22-jährigen Tatverdächtigen mit den Beinen unter einen rollenden Bus geraten.

Von dpa