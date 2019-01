Tempolimit 70 statt 20: Unbekannte tauschen Schilder aus.

Hamm (dpa/lnw) - Gefährlicher Schilderwechsel: Nahe einer Schule in Hamm haben Unbekannte Verkehrsschilder mit dem Tempolimit 20 gegen andere mit dem wesentlich höheren Limit 70 ausgetauscht. «Das Ganze ist schon sehr außergewöhnlich - und gefährlich», sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Viele Kinder und Jugendliche seien dort unterwegs. Die Ermittler gehen davon aus, dass die drei Schilder mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern an einer anderen Stelle gestohlen wurden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Von dpa