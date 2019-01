Berlin (dpa) - Der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Anton Hofreiter, hat den neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag als unzureichend kritisiert. «Das, was in Aachen beschlossen wurde, ist eine Zusammenarbeit auf Sparflamme», sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem das Kanzleramt habe viele Reformhoffnungen ausgebremst.

Von dpa