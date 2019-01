Ermittlungen gegen «Colonia Dignidad»-Bewohner eingestellt

Münster (dpa/lnw) - Gegen einen in Gronau lebenden ehemaligen Bewohner der berüchtigten Sektensiedlung «Colonia Dignidad» in Chile wird nicht mehr wegen Beihilfe zum Mord ermittelt. Die Ermittlungen seien eingestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Münster am Dienstag mit. Dem Deutschen war vorgeworfen worden, 1976 an der Ermordung mindestens eines chilenischen Oppositionellen während der Herrschaft von Diktator Augusto Pinochet mitgewirkt zu haben.

Von dpa