Feuer im Schweinestall: 100 Tiere sterben

Finnentrop (dpa/lnw) - Bei einem Feuer in einem Schweinestall in der sauerländischen Gemeinde Finnentrop sind rund 100 Tiere gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein Gasheizstrahler das Feuer am Montagabend verursacht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Gerät sollte demnach eigentlich Wasserleitungen wärmen. Es sei dadurch aber so heiß geworden, dass es zu Flammen kam und der Stall komplett zerstört wurde. Laut Angaben der Polizei befanden sich 300 Schweine in dem Stall. 200 konnten gerettet werden, 100 verbrannten oder erstickten. Der Sachschaden liege im unteren sechsstelligen Bereich.

Von dpa