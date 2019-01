Maas: Schulterschluss wird noch enger

Berlin (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat angesichts der Zunahme von Nationalismus und Populismus in der Welt zu einem noch engeren deutsch-französischem Schulterschluss aufgerufen. «Heute gibt es kein Land, dem wir enger verbunden sind als Frankreich. Aber wir dürfen uns nicht auf dem Erreichten ausruhen», schrieb der SPD-Politiker in einem Gastbeitrag in der «Passauer Neuen Presse» (Dienstag).

Von dpa