Überfall: Männer überwältigen 80-Jährige in eigener Wohnung

Oberhausen (dpa/lnw) - Zwei Männer haben eine 80-jährige Frau in ihrer Wohnung in Oberhausen überfallen und ausgeraubt. Die beiden Männer seien am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr in die Wohnung eingebrochen, hätten die Frau zu Boden geworfen und dort festgehalten, berichtete die Polizei am frühen Montagmorgen. Dann hätten sie eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen und seien geflüchtet. Die Frau erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt. Die Fahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg.

