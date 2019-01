Trainer Funkel zu Vertragsposse: Schnee von gestern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trainer Friedhelm Funkel will das Hin und Her um seinen Vertrag mit dem Bundesligisten Fortuna Düsseldorf schnellstmöglich und endgültig abhaken. «Das ist Schnee von gestern», sagte der 65-Jährige in der Sky-TV-Sendung «Wontorra - der Fußball-Talk». Funkel betonte allerdings, dass im Zuge der Diskussionen um seine Zukunft bei den Rheinländern ein Stück Vertrauen verloren gegangen sei. «Dieses Vertrauen müssen wir jetzt wieder aufbauen. Ich glaube, dass das in Düsseldorf möglich ist.» Das aber werde ein bisschen dauern.

Von dpa