Brand in einer Gartenlaube: Zwei Frauen kommen um

Oberhausen (dpa/lnw) - Durch einen Brand in einer Gartenlaube sind am frühen Sonntagmorgen in Oberhausen zwei Frauen zu Tode gekommen. Es handele sich möglicherweise um eine Bewohnerin des dazu gehörenden Mehrfamilienhauses und deren Mutter, sagte ein Polizeisprecher. Dies sei aber nur eine Vermutung, die Identität müsse noch festgestellt werden. Ein Mann habe Brandverletzungen an der Hand erlitten. Er sei zur Zeit nicht vernehmungsfähig. Wie der Brand ausgebrochen sei, sei unklar. «Die Ermittlungen dauern an», sagte der Sprecher. Das Gartenhaus gehört zu einem Haus im Stadtteil Osterfeld, in dem insgesamt drei Familien wohnen. Das Haus selbst blieb von dem Feuer verschont.

Von dpa