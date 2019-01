Trotz Förderprogramme: Erzieher und Tagesväter noch selten

Dortmund (dpa/lnw) - Trotz mehrerer Förderprogramme sind Männer in deutschen Kindertagesstätten noch immer die Ausnahme - und in der Tagespflege geradezu Exoten. Bundesweit kümmerten sich 2018 knapp 36 000 männliche Erzieher um Kita-Kinder - das entspricht einem Anteil von 6,1 Prozent laut Statistischem Bundesamt. Dem Familienministerium zufolge hat sich die noch niedrige Zahl im Zehn-Jahres-Vergleich (2017 zu 2007) aber immerhin etwa verdreifacht. In der Tagespflege sind deutschlandweit rund 1600 Männer tätig - eine Quote von 3,8 Prozent.

Von dpa